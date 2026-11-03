Полиция Индонезии назвала 13 подозреваемых по делу о предполагаемой вербовке 58 граждан страны на службу наёмниками в России. Среди подозреваемых — двое россиян и гражданин Украины. Как сообщает Channel NewsAsia, правоохранители расследуют возможную торговлю людьми.

Обещали работу в логистике

По данным Национальной полиции Индонезии, вербовщики искали людей через социальные сети, сайты с вакансиями и мессенджеры. Пострадавшим якобы предлагали высокооплачиваемую работу за границей — в логистике, сфере пограничной безопасности и на строительстве оборонных объектов.

После прохождения отбора и прибытия в Россию граждан, по версии следствия, направляли подписывать контракты для службы наёмниками. Далее они должны были пройти подготовку и потенциально быть направленными в зоны конфликтов.

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Обещанные выплаты не поступали

Вербовщики обещали бонус за подписание контракта до 35 тысяч долларов США и ежемесячную зарплату около 3 тысяч долларов. Некоторым пострадавшим также предлагали выплаты на детей свыше 3 миллионов индонезийских рупий и другие льготы. Представительница региональной полиции Метро Джая Рита Вуландари Вибово заявила, что фактические суммы были значительно меньше обещанных, а некоторые люди вообще не получили выплат.

Правоохранители установили 58 предполагаемых пострадавших после поступления в полицию пяти заявлений. К расследованию привлечены Национальная полиция, полиция Западной Джакарты, полиция Метро Джая и полиция Богора. В одном из дел, которое расследует полиция Богора, людей временно размещали в деревне Сукамантри, где они ожидали отправки.

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