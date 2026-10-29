В Израиле полиция не обнаружила доказательств, которые подтверждали бы заявления партии «Ликуд» премьер-министра Биньямина Нетаньяху о фальсификациях во время парламентских выборов. Как сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Israel Hayom, Центральная избирательная комиссия также пока не видит оснований сомневаться в целостности голосования.

Жалоба «Ликуда»

Ранее «Ликуд» заявил, что арабские партии якобы «украли» выборы с помощью подкупа, запугивания, насилия, подделок и использования запрещенного программного обеспечения для мобилизации избирателей. Партия сообщила, что передает полиции, внутренней службе безопасности Шин-Бет и избирательной комиссии сотни свидетельств и доказательств и требует расследования.

Избирательная комиссия подтвердила получение жалобы «Ликуда» и заявила, что рассматривает ее в рамках обычной процедуры проверки обращений всех политических сил. По сообщению The Times of Israel, во вторник комиссия заявила об отсутствии системных признаков вмешательства в подсчет бюллетеней, а отдельные сообщения проверяются безотлагательно.

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Предварительные результаты

Обвинения прозвучали на фоне прогноза, согласно которому преимущественно арабские партии Раам и Объединенный список могут вместе получить рекордные 19 мандатов. После подсчета почти 90% голосов блоку Нетаньяху прогнозировали 53 места в 120-местном Кнессете, тогда как блоку во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом — 48.

Для парламентского большинства необходим как минимум 61 мандат, поэтому ни один из двух блоков не достиг этого показателя. Результаты оставались предварительными: предстояло подсчитать еще сотни тысяч голосов в «двойных конвертах», в частности бюллетени военнослужащих и дипломатов.

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