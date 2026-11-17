Комиссар полиции Израиля Дани Леви распорядился провести комплексную проверку действий правоохранителей во время недавних выборов, в частности на фоне задержания трех активистов партии Объединенный арабский список (Ra'am) в день голосования. Как сообщает Anadolu Agency, выводы должны представить в течение недели.

Полиция заявила, что заместитель комиссара Яир Хезрони проанализирует системные, организационные и командные аспекты работы ведомства. Проверка также будет касаться процедур принятия решений и взаимодействия подразделений, привлеченных к операции. В ведомстве подчеркнули, что она не будет препятствовать текущим расследованиям.

Данные израильских СМИ

Расследование израильского телеканала Channel 12 утверждает, что накануне голосования глава аппарата исполняющего обязанности премьер-министра Биньямина Нетаньяху Идо Норден обратился в офис комиссара полиции с жалобой на активистов Ra'am. По данным телеканала, он также направил полицию к источнику информации, которым оказался бывший сотрудник канцелярии премьер-министра.

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По версии Channel 12, полиция использовала эти сведения и жалобу как основание для задержания активистов и обысков в их домах, не имея ордеров на арест или обыск. Израильский общественный вещатель KAN сообщил, что активистов задержали по подозрению в подкупе избирателей за несколько часов до открытия избирательных участков. Позднее их освободили, а дело, по данным KAN, близится к закрытию.

Реакция канцелярии премьера

По данным Haaretz, канцелярия премьер-министра подтвердила, что Норден связал источник с полицией, и не отрицала, что этот человек ранее работал в канцелярии. В то же время там назвали сообщения ложными и заявили, что Норден получил информацию о возможном преступлении, которую передал полиции как законопослушный гражданин.

Channel 12 также сообщил, что глава службы безопасности Шин-Бет Давид Зини в день выборов просил разрешения прослушивать телефоны пяти арабских депутатов Кнессета из-за подозрений в иностранном вмешательстве. По данным телеканала, генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара отклонила этот запрос.

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