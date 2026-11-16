Полиция Израиля вернула семье старинный футляр для свитка Торы, похищенный из синагоги в Иерусалиме в 2005 году. Реликвию, которую ранее привезли в Израиль из Ирана, обнаружили во время тайной операции против торговцев оружием, сообщает Jerusalem Post.

Находка во время задержаний

По данным полиции, футляр изъяли в жилище одного из подозреваемых в рамках масштабной операции по задержаниям, которую проводило Центральное подразделение Иерусалимского округа. Во время осмотра артефакта правоохранители нашли надпись с именами людей, пожертвовавших его. Это позволило установить происхождение вещи и ее законных владельцев.

Следователи выяснили, что реликвию похитили из иерусалимской синагоги в 2005 году. Они также установили, что свиток Торы пожертвовал синагоге бывший посол Израиля в Тегеране — в память о своем отце. К моменту расследования дипломат уже умер, однако полиция разыскала его сына.

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Возвращение семье

На прошлой неделе сына бывшего посла пригласили в офис Центрального подразделения Иерусалимского округа, где ему передали найденный футляр. По сообщению полиции, при дальнейшем изучении предмета выяснилось, что его обнаружили в годовщину смерти деда по еврейскому календарю — человека, в честь которого было сделано пожертвование.

Начальник оперативно-следственного подразделения Иерусалимского округа Эран Асраф заявил, что после установления факта кражи реликвии из синагоги правоохранители считали ее возвращение семье частью своей миссии.

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