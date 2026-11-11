Полиция Камбоджи в январе 2026 года освободила 33-летнего гражданина Ганы из закрытого центра, где, по его словам, иностранцев принуждали к интернет-мошенничеству. Мужчина прибыл в страну в ноябре 2025 года, поверив в предложение работы администратором с зарплатой 1 тыс. долларов, проживанием и питанием, сообщает Polsat News.

Вместо работы — мошенническая схема

После прилета мужчину отвезли из аэропорта в закрытый комплекс, где у него забрали паспорт и телефон. Ему дали подписать двухлетний контракт, хотя, по его словам, договоренность предусматривала работу в течение года. Когда он отказался подписывать документ, охранники начали ему угрожать.

Во время обучения гражданин Ганы узнал, что должен находить в интернете людей и предлагать им удаленную работу с обещанием легкого заработка. После того как потенциальная жертва соглашалась на общение, разговор перехватывал опытный мошенник, который выманивал деньги. Мужчина отказался участвовать в этой схеме.

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Удержание и освобождение

По словам потерпевшего, за его перевозку в Камбоджу у него требовали 6 тыс. долларов. Поскольку у него не было этой суммы, его на месяц заперли в темной комнате, избивали, в том числе палкой, применяли электрошокер и сломали запястье. Он сообщил, что до сих пор не может сжать левую руку.

Рейд полиции был частью общенациональной операции против группировок, которые принуждают иностранцев к онлайн-мошенничеству. По данным CyberScamMonitor, в Камбодже подтверждено как минимум 182 таких центра, а их количество может достигать около 300. Международная организация по миграции предупреждала, что в такие центры попадают жертвы из более чем 80 стран, и оценивала число людей в подобных местах в Юго-Восточной Азии до 300 тыс.

После освобождения мужчина остался без денег, ночевал на улицах Пномпеня и ожидал депортации в лагере для иностранцев. Amnesty International заявила, что власти Камбоджи не признали ни одного из 73 опрошенных организацией людей, покинувших подобные центры, жертвами торговли людьми. Правительство Камбоджи отвергает эти обвинения. 14 октября 2026 года организация Eos Collective купила мужчине билет в Гану.

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