В Австралии полиция Австралийской столичной территории изучает обстоятельства задержания аборигенной женщины с интеллектуальными нарушениями, к которой применили тейзер на автобусной остановке в районе Дикин в Канберре. Об этом ABC News Australia сообщило со ссылкой на заместителя начальника полиции Ричарда Чина.

Обстоятельства задержания

Инцидент произошел в январе 2026 года после сообщения гражданина о том, что у женщины якобы был нож. На записи с нагрудной камеры, переданной ABC на этой неделе, видно, как она просит полицейских не применять тейзер и говорит, что не сделала ничего плохого.

По данным издания, женщину повалили на землю, применили к ней тейзер в спину, надели наручники и поместили головой вперед в полицейский фургон. Во время последующего осмотра ее сумки были найдены две пары ножниц, а не нож.

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Пересмотр дела и иск

В сентябре специальный магистрат Шон Рихтер раскритиковал действия полиции, назвав их неоправданными и чрезмерно жесткими. Чин заявил, что комментарии магистрата привлекли внимание полиции к этому вопросу. Он также сообщил, что полицейские, участвовавшие в задержании, по-прежнему остаются на службе.

Президент Австралийской ассоциации федеральной полиции Алекс Каруана защитил действия правоохранителей. По его словам, женщина первой замахнулась на полицейских, а имевшаяся у них информация о возможном ноже требовала решительных действий ради безопасности сообщества.

Женщина подала иск против полиции, в котором утверждает, что подверглась нападению и избиению, а также заявляет о нарушении ее прав человека и неправомерных действиях должностных лиц. Полиция еще не была обязана представить защиту по делу. До вынесения женщине приговора в сентябре все обвинения против нее, кроме обвинения во владении ножом без разумного оправдания, были отозваны.

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