В Кении полиция усиливает меры против преступных группировок и лиц, причастных к срыву политических собраний, накануне всеобщих выборов 2027 года, сообщает Nation Kenya.

Совещание руководства полиции

В пятницу Канжа встретился со старшими командирами Кенийской полицейской службы, Административной полиции и Управления уголовных расследований в Национальной академии полицейского руководства в Нгонге. Они обсудили подготовку к выборам 2027 года. Во встрече также участвовали представители Независимой избирательной и пограничной комиссии.

По словам генерального инспектора, противодействие бандитским и преступным группировкам является обязанностью всех командиров. Он заявил, что, если не противодействовать таким группам уже сейчас, они могут представлять угрозу во время выборов. Участники двухдневной конференции обсуждали меры безопасности в своих регионах.

Канжа также сообщил, что полиция перешла к операциям, основанным на разведывательных данных. По его словам, правоохранительные органы рассматривают дела, связанные с политическим подстрекательством, деятельностью банд, а также распространением ненависти и пропаганды в социальных сетях. Часть полицейских проходит специализированную подготовку для усиления работы перед выборами.

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Заявления правительства о безопасности

Секретарь кабинета министров Кении по внутренним делам Кипчумба Муркомен заявил в Камои, в округе Эльгейо-Мараквет, что правительство разработало стратегии для проведения «свободных, честных и мирных» выборов и не допустит насилия. Он отметил, что службы безопасности активизировали операции против людей, причастных к срыву политических мероприятий и запугиванию граждан.

По словам Муркомена, власти продолжат меры в районах, где ранее фиксировалось политическое насилие. Он добавил, что предстоящая избирательная кампания должна быть соревнованием программ и политических предложений, а не запугивания и конфликтов.

Канжа также проинформировал сенатский комитет по национальному единству, равным возможностям и региональной интеграции о мерах для безопасных и инклюзивных выборов. Он сказал, что командиры изучают организацию безопасности во время предыдущих выборов и совершенствуют оперативную работу. Отдельно глава полиции подчеркнул необходимость соблюдения прав человека при поддержании общественного порядка.

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