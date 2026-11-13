В Великобритании лондонская Столичная полиция начала уголовное расследование по факту предполагаемых сексуальных преступлений, связанных с телеведущим и автором детских книг Дэвидом Уолльямсом. Об этом сообщает The Guardian.

Заявления о давних правонарушениях

В полиции заявили, что в последние дни получили несколько заявлений о предполагаемых тяжких сексуальных преступлениях, совершённых в прошлом мужчиной, которому сейчас более 50 лет. Люди, обратившиеся в правоохранительные органы, получают поддержку специализированных сотрудников.

Столичная полиция уточнила, что эти заявления не связаны с утверждениями, о которых ранее сообщали The Guardian и ITV News. В то же время детективы проверяют журналистские материалы, чтобы установить, содержат ли они доказательства возможных правонарушений.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Обвинения и позиция Уолльямса

Ранее несколько женщин обвинили 55-летнего Уолльямса в использовании своего влияния и популярности для сексуальных отношений с молодыми женщинами и подростками. Подробности этих утверждений стали публичными после того, как суд отклонил попытку Уолльямса запретить их публикацию.

Уолльямс отрицает какие-либо неправомерные действия. Руководитель следственной группы, детектив-суперинтендант Майк Кегни, призвал всех, кто стал жертвой сексуального преступления, обращаться в полицию независимо от того, когда это произошло.

Читай нас в