Глава полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявил, что расходы на безопасность летних Олимпийских игр 2028 года в США могут составить от $3,5 млрд до $4 млрд. Соревнования пройдут в Лос-Анджелесе и на других площадках, в том числе за пределами Южной Калифорнии.

Финансирование не покрывает потребности

Как сообщает The Independent, Конгресс США в прошлом году одобрил $1 млрд на полицейское обеспечение Олимпиады. По оценке Макдоннелла, этой суммы не хватит даже на работу полиции в самом Лос-Анджелесе: городу может потребоваться около $1,3 млрд.

По его словам, общая оценка учитывает потребности в безопасности на всех олимпийских локациях. У организаторов нет отдельно зарезервированных средств для обеспечения безопасности за пределами спортивных объектов. Кто покроет расходы сверх уже одобренного $1 млрд, пока неясно.

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Тысячи правоохранителей на Играх

По данным издания, для Олимпиады могут привлечь до 16 тысяч полицейских из пула до 30 тысяч правоохранителей, которых планируют направить в Южную Калифорнию из других мест. По словам Макдоннелла, только для охраны соревновательных площадок ежедневно необходимо около 9 400 офицеров.

Олимпийские соревнования также пройдут в Оклахома-Сити, где запланированы турниры по софтболу и гребному слалому. Открытие Игр в Лос-Анджелесе запланировано на 14 июля 2028 года.

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