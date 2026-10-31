В Катманду полиция Непала заявила, что вызвала журналистов для дачи объяснений после обеспокоенности Офиса премьер-министра критическими в адрес правоохранителей сообщениями в СМИ и социальных сетях. В то же время Офис премьер-министра отрицал, что заранее знал о задержании журналистов или был к нему причастен, сообщает Kathmandu Post.

Задержание работников СМИ

В пятницу днем сотрудники полиции в гражданской одежде задержали Бишвамани Субеди из Nepal Press, редактора Motive News Шобхараджа Барала и главного редактора DNA Khabar Дхираджа Баснета. Они также почти три часа пытались задержать журналиста Навараджа Майнали в редакции ежедневной газеты Naya Patrika.

После критики действий полиции ее представитель Аби Нараян Кафле заявил, что Кибербюро вызвало нескольких работников СМИ, чтобы получить базовую информацию о достоверности, фактическом основании и правовых основаниях материалов и сообщений о полиции.

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Позиция офиса премьера

В заявлении полиции говорилось, что Офис премьер-министра выразил обеспокоенность дальнейшим распространением того, что правоохранители назвали ложными сообщениями. По оценке полиции, это могло навредить восприятию профессионализма службы, общественному доверию к ней, отношениям между правительством и полицией, а также ее расследованиям.

Советница премьер-министра Балендры Шаха по коммуникациям Дипа Дахал заявила, что ни премьер, ни его секретариат и офис не имели предварительной информации об инциденте. По ее словам, Шах, узнав о задержаниях, распорядился немедленно освободить журналистов и не входить в редакции и не предпринимать там мер против работников СМИ.

Действия полиции также раскритиковала правящая партия Rastriya Swatantra Party. Полиция, со своей стороны, заявила о поддержке свободы прессы и безопасности журналистов.

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