Полиция штата Замфара на северо-западе Нигерии заявила, что после вооруженного столкновения возле города Буккуюм на окружающих сельскохозяйственных угодьях якобы обнаружили более 30 тел. По данным правоохранителей, они могут принадлежать вооруженным нападавшим, которые пытались войти в город.

Попытка нападения на Буккуюм

Как сообщает Premium Times, перестрелка произошла в среду, 28 октября, во время операции по вытеснению вооруженных группировок из района местного самоуправления Буккуюм. По информации полиции, силовики вместе с местными группами безопасности отбили попытку нападавших войти в город.

Представитель полиции штата Язид Абубакар сообщил, что после боя обнаружили более 30 тел, которые, по предварительным данным, могут принадлежать нейтрализованным нападавшим. В то же время полиция пока не подтвердила ни личности погибших, ни точное число жертв.

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Операция продолжается

Абубакар отметил, что вооруженные группы, действующие в этом районе, часто вывозят пострадавших с мест боев. Он также заявил, что продолжающиеся операции по обеспечению безопасности вынудили часть нападавших покинуть штат Замфара, не уточнив направления их перемещения.

Операция в районе Буккуюма продолжается с участием других служб безопасности и местных групп, сообщили в полиции. В заявлении не приводится информации о погибших или раненых среди силовиков либо гражданских.

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