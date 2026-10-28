В нигерийском штате Замфара полиция задержала Умара Ибрагима в связи с видео, которое распространилось в социальных сетях. По данным правоохранителей, на записи мужчина призывал вооружить группу для нападений на христиан в штатах Энугу и Плато. Подозреваемого представили журналистам после задержания, сообщает Premium Times Nigeria.

Обстоятельства записи

Комиссар полиции штата Мухаммад Белло заявил, что видео сняли 23 октября. По его словам, тогда Ибрагим вёл группу первой помощи организации Jama’atu Izalatil Bidi’a Wa’ikamatus Sunnah, или JIBWIS, к мечети в районе местного самоуправления Марадун.

Ибрагима называют членом JIBWIS. После появления видео его передали правоохранительным органам. Полиция заявила, что мужчина должен предстать перед судом, где ему планируют предъявить обвинения в нарушении общественного спокойствия, разжигании ненависти и уголовном запугивании. Правоохранители сослались на статьи 77, 78 и 380 уголовного кодекса штата.

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Реакция JIBWIS

Национальный председатель JIBWIS Абдуллахи Бала-Лау осудил видео и призвал Службу государственной безопасности, полицию и другие силовые органы установить причастных к его записи и привлечь виновных к ответственности.

Бала-Лау заявил, что призывы к насилию и подстрекательство не соответствуют ценностям, учению и целям JIBWIS. Он также подчеркнул, что форма группы первой помощи организации или присутствие среди её членов не означают права представлять JIBWIS или выступать от её имени. По его словам, инцидент мог быть инсценирован внешними силами, чтобы навредить репутации организации и подорвать мир в стране.

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