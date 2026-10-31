Полиция провинции Хайбер-Пахтунхва в Пакистане интегрировала разведывательные дроны и антидроновые системы в командно-контрольный центр проекта Safe City в Пешаваре. Как сообщает Dawn, это позволит централизованно отслеживать видео с полицейских беспилотников, в том числе во время операций полиции и Контртеррористического департамента.

Централизованное наблюдение

Директор проекта Safe Cities, заместитель генерального инспектора полиции Иджаз Ахмад заявил, что к центру уже подключили антидроновые комплексы, установленные в Пешаваре и других городах. По его словам, система должна обеспечить оперативное обнаружение и нейтрализацию вражеских квадрокоптеров и дронов.

Современные антидроновые системы уже развернули в Пешаваре, а также в округах Дера-Исмаил-Хан, Лакки-Марват, Танк и Банну. Полицейским в отдаленных и чувствительных районах провинции также передали антидроновые ружья.

Видео, снятое беспилотниками во время операций в любой части провинции, будет поступать в центральный командно-контрольный центр. По словам Ахмада, это позволит руководству полиции получать информацию о ситуации на местах и поддерживать подразделения, проводящие операции.

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Подразделение по работе с БПЛА

В полиции Хайбер-Пахтунхвы также создали специализированное подразделение, персонал которого обучен применению беспилотных летательных аппаратов и противодействию им. Его сотрудники прошли подготовку по управлению дронами, воздушному наблюдению, сбору разведывательной информации, борьбе с терроризмом, защите чувствительных объектов и применению технологий БПЛА во время операций повышенного риска.

По данным Dawn, это первое такое подразделение, созданное полицейским ведомством в стране. Один из чиновников отметил, что его персонал способен не только вести наблюдение с помощью дронов, но и осуществлять электронное противодействие вражеским беспилотникам.

В то же время Ахмад признал проблемой отсутствие интернет-связи в отдельных районах. Полиция работает над ее решением совместно с Комиссией космических и верхнеатмосферных исследований Suparco.

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