В деревне Кулачор в пакистанском округе Гуджрат четверо неизвестных застрелили мужчину по имени Фиаз. Полиция заявила, что задержала его жену Каусар Биби и сына Али Хасана по делу об убийстве, сообщает Dawn.

Версия брата погибшего

Брат убитого Афтаб Варраич обратился с жалобой в полицию. По его словам, Фиаз вернулся из Ирана на прошлой неделе, после чего был застрелен четырьмя неустановленными нападавшими.

Заявитель утверждает, что сын и жена Фиаза имели с ним бытовой конфликт и якобы спланировали убийство. По его версии, Каусар Биби и Али Хасан находились на месте преступления и после стрельбы уехали оттуда на мотоциклах вместе с нападавшими.

На место прибыли правоохранители и специалисты Агентства судебной экспертизы Пенджаба, которые собрали доказательства. Тело доставили в учебную больницу имени Азиза Бхатти Шахида, где провели вскрытие и передали его родственникам.

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Расследование полиции

Полиция сообщила, что зарегистрировала дело против четырех неизвестных нападавших и двух названных подозреваемых по статьям 302, 109, 148 и 149 Уголовного кодекса Пакистана.

Отдельно в районе Гуджрат-Саддар полиция расследует заявление студента Университета Гуджрата об изнасиловании. По данным правоохранителей, студент утверждает, что его знакомый, содержащий парикмахерскую в деревне Чак-Бхула, вызвал его в заведение, изнасиловал под угрозой оружия, снял это на телефон и шантажом требовал деньги.

Заявитель сообщил о вымогательстве не менее 500 тыс. пакистанских рупий. Дело зарегистрировали по статье 376 Уголовного кодекса, расследование продолжается.

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