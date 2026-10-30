Высокий суд Дурбана в ЮАР должен в пятницу рассмотреть срочное заявление полиции в отношении движения March and March и его основательницы Джасинты Нгобесе-Зумы. Министр полиции Фироз Качалия и комиссар полиции провинции Квазулу-Натал генерал-лейтенант Нхланхла Мкхванази просят суд запретить ответчикам организовывать, направлять или мобилизовать участников маршей и протестных автоколонн в определённых районах Дурбана, в частности возле центра приёма беженцев Министерства внутренних дел.

Как сообщает TimesLIVE, заявление было подано после нескольких недель напряжённости вокруг центра на Che Guevara Road. Полиция сослалась на разведданные о возможной угрозе поджога центра, а также на опасения относительно мести после убийства иностранного гражданина в центральном деловом районе Дурбана на прошлой неделе.

Каких ограничений требует полиция

В заявлении также предлагается запретить нападения на людей и их преследование, мародёрство, поджоги, повреждение имущества и атаки на помещения Министерства внутренних дел. Отдельно говорится о блокировании входов и запугивании людей с целью помешать им попасть в здания.

Представитель March and March Сандиле Дубе отверг утверждения о возможном поджоге центра. Он заявил, что движение сделали «козлом отпущения» за неудачи полиции, а власти опираются на слухи. Дубе также сказал, что March and March выступает против мародёрства и разрушения инфраструктуры.

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После сообщений о судебном заявлении Нгобесе-Зума написала в Facebook, что после судебного заседания движение проведёт марш. Она заявила, что участники не уступят «диктаторской тактике».

Напряжённость в Дурбане

Коалиция примерно 190 общественных организаций Siyafana Sonke Action Campaign заявила, что центр приёма беженцев был заблокирован на протяжении нескольких недель, и поддержала судебное обращение полиции. Коалиция утверждает, что эта территория стала местом сбора для насильственных маршей и нападений.

Центральные районы Дурбана уже несколько месяцев находятся в состоянии повышенной готовности из-за нападений на мигрантов и ксенофобских инцидентов. В прошлом месяце премьер провинции Квазулу-Натал Тами Нтули привлёк армию. Президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что продлил развёртывание Южноафриканских национальных сил обороны в провинции до конца ноября.

Полиция Квазулу-Натал сообщила, что четверо мужчин предстали перед судом по делам, связанным с нападениями на иностранцев, в том числе с избиением одного человека и гибелью другого в центре Дурбана.

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