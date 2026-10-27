В Гкеберхе в ЮАР полиция спасла 15 диких сухопутных черепах, которых держали в самодельном вольере на территории домовладения. Еще четырех черепах правоохранители нашли мертвыми на другой стороне двора. Владелица не смогла предоставить разрешение на содержание животных и добровольно передала их полиции, сообщает Daily Maverick.

Черепах обнаружили во время другого расследования

Сотрудники подразделения по противодействию семейному насилию, защите детей и расследованию сексуальных преступлений полицейского участка Маунт-Роуд обнаружили животных 23 октября. Они находились в районе Чатти в рамках расследования другого дела.

Полиция обратилась в Общество по предотвращению жестокого обращения с животными, которое взяло черепах под свою опеку. По словам представительницы полиции Гкеберги, капитана Сандры Янсе ван Ренсбург, уголовное дело после этого не открывали.

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Животных выпустили в природном заповеднике

Спасенных черепах, среди которых были леопардовые, горные и угловатые черепахи, передали специалисту по дикой природе для реабилитации. Одному животному оказали помощь из-за травмы панциря. Инспектор Общества по предотвращению жестокого обращения с животными Беверли Рейдемейер сообщила, что выживших черепах позднее выпустили в природном заповеднике Грунклуф.

В ЮАР отлов, сбор или содержание диких черепах, а также их перевозка без официального разрешения природоохранных органов являются незаконными. По данным Endangered Wildlife Trust, в стране обитают 13 видов черепах, большинство из которых эндемичны. В декабре 2024 года организация сообщала о сокращении популяций трех видов, находящихся под угрозой исчезновения, из-за утраты среды обитания, браконьерства и хищничества со стороны ворон.

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