Полиция Южной Кореи начала расследование после того, как участник национального квалификационного экзамена для налоговых бухгалтеров признался в использовании искусственного интеллекта для получения ответов. Кандидат занял первое место в обоих турах экзамена, состоявшихся в апреле и июле, сообщает Taipei Times.

Признание через адвоката

Столичное полицейское агентство Сеула заявило, что получило письменное признание через адвоката участника и передало дело следователям. В видео, опубликованном на YouTube-канале адвоката, кандидат выразил глубокое сожаление из-за своих действий.

По его словам, он фотографировал экзаменационные вопросы миниатюрной камерой, отправлял изображения ИИ, а затем проверял ответы на смартфоне. Ранее его заподозрили в использовании умных очков, поскольку в первом туре он набрал 397,5 балла из 400, допустив лишь одну ошибку в 160 вопросах. Сначала кандидат отрицал эти обвинения.

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Участник также рассказал, что после увольнения с работы для открытия бизнеса испытывал финансовые трудности. Его адвокат заявил, что не будет раскрывать дополнительные подробности, чтобы другие люди не могли воспроизвести этот способ списывания.

Жалоба и проверки

Экзамен проводит Служба развития человеческих ресурсов Кореи (HRDK). В учреждении сообщили, что во время сдачи теста присутствовали два наблюдателя. Президент HRDK Ли Бён Хун извинился за инцидент и заявил, что служба подаст уголовную жалобу против участника за воспрепятствование работе.

Президентская администрация сообщила, что после совещания чиновники решили комплексно проверить все предполагаемые случаи списывания с использованием ИИ на национальных квалификационных экзаменах. По данным HRDK, в прошлом месяце инспектор ИИ выявил участника в умных очках во время экзамена на сертификацию инженера по газу.

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