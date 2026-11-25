Полиция земли Северный Рейн — Вестфалия в Германии в конце 2027 года прекратит использовать систему анализа данных американской компании Palantir. Ее заменит программное обеспечение мюнхенской компании Celonis, победившей в общеевропейском тендере, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Министерство внутренних дел земли.

Контракт и переход на новую систему

Новая программа будет работать на защищенной ИТ-инфраструктуре, принадлежащей полиции. По данным министерства, это позволит правоохранительным органам сохранить контроль над данными и ключевыми процессами.

Контракт с Celonis рассчитан на срок до семи лет и, по информации ведомства, будет стоить меньше предыдущего соглашения. Точную стоимость не раскрыли. Действующий контракт с Palantir будет действовать до октября 2027 года, чтобы обеспечить упорядоченный переход на новую систему.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение Северного Рейна — Вестфалии стало первым случаем, когда немецкая земля отказалась от программного обеспечения Palantir. В Баварии, Гессене и Баден-Вюртемберге эти системы по-прежнему используются по контрактам, сроки которых истекают в 2027 году или позднее.

Реакции на решение

Депутат от Свободной демократической партии Марсель Хафке назвал отказ от Palantir результатом длительного давления оппозиции. По его мнению, использование системы делало органы власти зависимыми от американских технологий. В то же время он подчеркнул, что цифровой суверенитет определяется не только местом регистрации поставщика, но и реальным контролем государства над данными, технологиями и развитием систем.

Palantir раскритиковала решение и заявила Handelsblatt, что с 2022 года не подавала новых заявок на немецкие контракты в сфере безопасности. Компания предупредила, что защита жизни и свободы граждан Германии может зависеть от непроверенных решений, неконкурентоспособных за пределами страны. Эксперты по защите данных и европейские чиновники ранее выражали обеспокоенность тем, что конфиденциальная информация, обрабатываемая Palantir, может быть доступна американским разведывательным службам.

Читай нас в