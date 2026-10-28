В Южной Австралии полиция вынесла предупреждение 44-летнему мужчине в связи с отдельными инцидентами, касающимися двух депутаток парламента штата. Министр образования Люси Худ и депутатка от округа Элизабет Элла Шоу заявили, что именно они были депутатками, о которых говорилось в сообщении полиции, сообщает ABC News.

Сообщения и преследование возле автомобиля

По словам Эллы Шоу, мужчина сначала связался с ней в интернете и непрерывно отправлял сообщения около шести месяцев. Это началось еще до того, как она получила мандат на выборах в парламент штата в этом году.

Шоу рассказала, что во время местного общественного мероприятия мужчина пошел за ней к ее автомобилю. У машины ее ждали члены семьи, и они вместе покинули это место. Депутатка заявила, что чувствует себя в безопасности на работе, однако ее обеспокоил переход от онлайн-сообщений к поведению при личной встрече.

Брифинг по безопасности для депутатов

Люси Худ, которую впервые избрали в 2022 году, заявила, что ее контакты с этим мужчиной начались около трех лет назад. В одном из случаев полиция была привлечена во время общественного мероприятия, которое она проводила. По словам Худ, поведение мужчины не было агрессивным, но ее беспокоило, что на мероприятии находились ее дети.

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Обе депутатки заявили о разочаровании из-за своего опыта, одновременно отметив поддержку полиции Южной Австралии. Они также сообщили, что продолжат участвовать в публичных мероприятиях в своих сообществах.

Полиция отметила, что человеку может быть предъявлено официальное обвинение в преследовании, если он нарушит условия такого предупреждения. С начала года правоохранители расследовали 18 инцидентов, включая угрозы депутатам парламента штата, преследование или угрозы сотрудникам приемных депутатов, а также вандализм. В прошлом году таких расследований было 11.

Для всех депутатов парламента штата проведут брифинг по безопасности после сообщения о предполагаемом нападении на викторианскую депутатку Хелен Хейнс. Полиция заявила, что меры безопасности для парламентариев постоянно пересматриваются и при необходимости корректируются в соответствии с актуальными оценками угроз.

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