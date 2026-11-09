В южнокорейском Пусане полиция выявила восьмерых человек, среди которых был ученик средней школы, пытавшихся перепродавать билеты или брать деньги за места для просмотра Фестиваля фейерверков в Пусане. Проверки прошли возле пляжа Квангалли, где на 21-й фестиваль, по оценке властей, собрались около 1,2 млн человек.

Продажа мест на песке

Некоторые из выявленных людей раскладывали на песке коврики, чтобы занять места, а затем предлагали их за деньги через приложение для торговли подержанными вещами, сообщает Korea Herald. Двое мужчин в возрасте около 20 и 30 лет просили за такие места 130 тыс. и 100 тыс. вон соответственно.

Ученик средней школы также пытался взять 100 тыс. вон за обозначенное ковриком место. Полиция ограничилась предупреждением, учитывая его возраст.

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Перепродажа билетов и цены

Правоохранители также выявили мужчину в возрасте около 30 лет, который пытался перепродать через платформу для подержанных вещей два билета в сектор R по цене выше номинальной. Еще одна женщина в возрасте около 40 лет пыталась продать с наценкой два билета в сектор S.

Взрослым, выявленным во время проверок, назначили штрафы от 80 тыс. до 160 тыс. вон в соответствии с Законом о наказании за мелкие правонарушения. Полиция заявила, что продолжит противодействовать перепродаже билетов и мест для просмотра на фестивалях и представлениях с большим скоплением людей.

Во время мероприятия рестораны в районе Квангалли и отели подверглись критике из-за высоких цен. Один ресторан предлагал набор из четырех блюд и бутылки вина за 800 тыс. вон за стол, другой установил цену 150 тыс. вон с человека при бронировании как минимум для двоих. По данным городского опроса 157 отелей и других объектов размещения в радиусе 500 метров от места фестиваля, стоимость проживания в ночь мероприятия была в среднем на 94,5% выше, чем в обычные выходные. Пятнадцать заведений повысили цены как минимум втрое.

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