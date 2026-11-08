Полиция штата Сан-Паулу в Бразилии по итогам расследования вменила бывшему председателю городского совета Сан-Паулу Милтону Лейте и еще 12 лицам участие в преступной организации. Как сообщает The Rio Times, в большинстве сообщений говорится в общей сложности о 13 фигурантах.

Расследование проводилось в рамках операции Vectura Corrupta по поводу предполагаемого проникновения группировки PCC, или Primeiro Comando da Capital, в компании общественного транспорта в штате Сан-Паулу. Полиция также обратилась в суд с ходатайством о превентивном аресте всех 13 человек.

Версия полиции

Согласно полицейскому отчету, Лейте якобы отвечал за управление автобусными компаниями, которые, по версии следствия, принадлежали PCC. Правоохранители также утверждают, что он является фактическим владельцем автобусного оператора Transwolff. Эти утверждения являются версией полиции и не были установлены судом.

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Среди других названных фигурантов — бывший президент муниципального транспортного органа SPTrans Леви дос Сантос Оливейра, член Либеральной партии Бразилии Данило Моргадо Силва и Карла де Паула Мюллер. Представители защиты Оливейры, Силвы и Мюллер отвергли обвинения.

Дальнейшая процедура

Лейте находится под временным арестом с 18 сентября 2026 года, когда он сам сдался властям. 20 октября его перевели из государственной тюрьмы в Можи-дас-Крузес в центр временного содержания №2 в Гуарульюсе из-за подозрений в получении им привилегий во время содержания под стражей.

Суд еще не принял решения по ходатайству полиции о превентивном аресте. Прокуратура штата Сан-Паулу должна рассмотреть материалы и решить, предъявлять ли формальные обвинения. Выводы полиции не являются приговором, а все фигуранты дела считаются невиновными, пока их вина не будет доказана в суде.

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