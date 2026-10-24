Полиция нигерийского штата Анамбра провела мирную встречу между отстраненным епископом епархии Авка Александером Ибезимом и Самуэлем Эзеофором, назначенным надзорным епископом этой епархии. Встреча состоялась в пятницу в штаб-квартире полиции штата в Авке, сообщает Premium Times.

Призыв к диалогу

Комиссар полиции штата Ннанна Ама заявил, что стороны должны уважать судебный процесс, который уже идет по этому делу. Он призвал епископов искать мирное урегулирование спора через церковную иерархию без ущерба для судебного разбирательства.

По словам представителя полиции Точукву Икенги, комиссар подчеркнул, что прихожан и верующих не следует вовлекать в конфликт между церковными лидерами. Ама также предостерег стороны от провокационных заявлений, конфронтационного поведения и других действий, которые могут усилить напряженность или нарушить общественный порядок.

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Причины спора

Предстоятель Церкви Нигерии Англиканского сообщества Генри Ндукуба ранее отстранил Ибезима на шесть месяцев. По данным издания, среди выдвинутых против епископа обвинений — продажа церковной земли за 2 млрд найр. Предстоятель заявлял, что отстранение необходимо для прозрачного расследования обвинений в отношении епископа и епархии.

Ибезим обжаловал в суде свое отстранение и план дисциплинарного производства в отношении него. Совет епархии Авка не признал это решение, заявив о несоблюдении процедуры, и пригрозил выйти из состава Церкви Нигерии и вернуться в Церковь Англии, если решение не будет отменено.

Встреча в полиции состоялась после напряженности в воскресенье, когда правоохранителей развернули возле англиканской церкви Святой Фейт в Авке. Там Ибезим, по сообщениям, проводил службу, несмотря на отстранение. Полиция опровергла утверждения, что поддерживает одну из сторон конфликта.

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