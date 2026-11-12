Полиция пакистанской провинции Синд начала расследование после того, как в кортеж президента Асифа Али Зардари во время его визита в Татту включили неисправный автомобиль. Речь идет о государственном двухкабинном пикапе Toyota Revo с номером SPF-961, у которого, как сообщается, во время поездки возникла техническая неисправность.

Как сообщает The Express Tribune, офис генерального инспектора полиции Синда 3 ноября сформировал для проверки комиссию из трех членов. Генеральный инспектор полиции поручил ей представить полный отчет с рекомендациями в течение семи дней.

Состав комиссии

Председателем комиссии назначили дополнительного генерального инспектора полиции Карачи Ахада Хана. В ее состав также вошли заместитель генерального инспектора по логистике и социальному обеспечению Зубайр Дрешак и заместитель генерального инспектора по финансам Танвир Алам Одхо.

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Комиссия должна установить, каким образом автомобиль с неисправностью и непригодное к эксплуатации транспортное средство было назначено в президентский кортеж. Она также должна определить должностных лиц и сотрудников, ответственных за осмотр пикапа и его включение в поездку.

Техническое состояние и расходы

Расследование охватит механическое состояние автомобиля на момент его включения, возможные предыдущие технические дефекты, а также записи о ремонте и техническом обслуживании. Отдельно комиссия проверит средства, выделенные и потраченные Специальным подразделением безопасности полиции Синда на топливо, транспорт, ремонт и закупку новых автомобилей.

В случае установления халатности комиссия должна назвать ответственных лиц и рекомендовать ведомственные меры в соответствии с действующими правилами. Она также должна предложить меры по предотвращению подобных случаев во время будущих кортежей уровня VIP и VVIP.

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