Полиция Сингапура проверяет сообщения о женщине, которая, согласно кадрам прямой трансляции в TikTok, несколько раз ударила маленькую девочку. Представитель полиции подтвердил, что заявление было подано, а обстоятельства дела изучаются, сообщает Channel NewsAsia.

Видео опубликовали в Facebook

Записи инцидента распространили 10 ноября в Facebook-группе Complaint Singapore. Пользователь, опубликовавший видео, попросил помочь установить родителей девочки и предложил им проверить, является ли женщина на записи их домашней помощницей.

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На видео видно, как женщина неоднократно наносит ребенку удары по спине, вероятно пытаясь уложить ее спать. Также она грубо кладет девочку на матрас. Женщина на мандаринском языке несколько раз приказывает ребенку спать, а та отвечает: «Нет».

Время и место трансляции неизвестны

Как отмечает CNA, когда именно и где была записана трансляция, сейчас неизвестно. Также не установлено, работает ли женщина, которую видно на видео, домашней помощницей.

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