Полиция Сингапура с 2 ноября будет использовать единый номер 6000 0999 для всех исходящих звонков. Нововведение должно помочь людям отличать настоящие обращения государственных органов от мошеннических звонков, сообщает Channel NewsAsia.

Полиция станет первым государственным учреждением страны, которое внедрит такой механизм. После каждого звонка с номера 6000 0999 человеку будут отправлять SMS от идентификатора отправителя gov.sg с информацией о способах дальнейшей связи с полицией.

Номер только для исходящих звонков

Номер 6000 0999 будут использовать только для исходящих вызовов, поэтому он не будет принимать обратные звонки. Его также не будут использовать в WhatsApp или Telegram. При необходимости граждане смогут обратиться в полицию через ее портал обратной связи или горячую линию.

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Инициатива реализуется в рамках совместной работы полиции, Open Government Products, Министерства цифрового развития и информации и Управления развития инфокоммуникационных медиа. Правительство также планирует постепенно внедрять способы, которые позволят легче распознавать и проверять исходящие звонки других государственных органов.

Потери от мошенничества

С января по сентябрь в Сингапуре зарегистрировали не менее 3230 случаев мошенничества, когда злоумышленники выдавали себя за государственных должностных лиц. Совокупные потери пострадавших составили не менее 142,5 млн сингапурских долларов.

Чаще всего мошенники имитировали именно полицию: за этот период зафиксировали не менее 1310 таких случаев, а потери составили не менее 53,3 млн сингапурских долларов. Полиция призвала не считать собеседника должностным лицом только потому, что он знает персональные данные, и проверять его личность через официальные каналы. Ведомство подчеркнуло, что государственные служащие не просят по телефону переводить деньги или передавать ценности, сообщать данные для входа в банковские сервисы либо устанавливать приложения из неофициальных магазинов.

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