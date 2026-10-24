Национальное полицейское агентство Тайваня провело испытания образцов бронежилетов в рамках процедуры закупки новых тактических жилетов общей стоимостью 1,1 млрд тайваньских долларов. Ведомство планирует заказать 55 556 жилетов для оснащения полицейских по всей стране, сообщает Taipei Times.

Оценка комфорта и посадки

В начале месяца к испытаниям привлекли 60 полицейских-добровольцев. Они примеряли образцы, представленные производителями, и оценивали их эргономику, посадку и комфорт. Отзывы участников анонимно передавались в логистическое подразделение агентства.

В конкурсе на поставку квалифицировались более десяти производителей из Тайваня, других стран Азии, Европы и США. Агентство заявило, что не будет отдавать предпочтение ни местным, ни иностранным компаниям.

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Повышение предельной цены

Полиция увеличила максимально допустимую стоимость одного тактического жилета с 12 тыс. до 30 тыс. тайваньских долларов. Решение приняли после жалоб на качество штатного защитного снаряжения.

Ранее в этом году агентство закупило 1 тыс. жилетов в рамках прежних бюджетных ограничений и передало их патрульным. Полицейские сообщали, что это снаряжение было жестким, неудобным и плохо подходило по размеру. Руководитель Национального полицейского агентства Чжан Жунсин поручил объявить тендер на замену жилетов с лучшими показателями комфорта, посадки и защиты. Новые жилеты должны обеспечивать баллистическую защиту и защиту от ударов ножом. Агентство также планирует изменить правила, чтобы бронежилеты считались личным снаряжением полицейских, а не общей собственностью участка или патруля.

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