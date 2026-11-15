Полиция Тайваня в ходе общенациональной операции перед местными выборами 28 ноября мобилизовала более 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов. Они провели рейды и проверки на 750 объектах, задержали 320 подозреваемых и выявили 337 уголовных дел, сообщает Taipei Times.

Рейды против организованных группировок

Комиссар Бюро уголовных расследований Цю Шао-чжоу заявил, что операцию начали после расследования в отношении предполагаемых местных пособников Чан Чунь-цзе — помощника независимого законодателя Мэй Чин. По данным источника, Чан скрылся после освобождения под залог по делу о предполагаемом нарушении Закона о национальной безопасности.

По словам Цю, следователи установили связи подозреваемых с организованными преступными группировками. В отличие от обычных усиленных полицейских проверок, операция была направлена на предприятия и другие места, которые посещали члены группировок, подозреваемые в работе местными пособниками.

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Цю также заявил, что расследования и задержания не будут проводиться по фиксированному графику. Полиция намерена отслеживать преступные сети, ликвидировать их деятельность и перекрывать финансовые каналы, а все подозрения в незаконной деятельности будут тщательно расследованы.

Противодействие группам, связанным с иностранными структурами

Глава отдела по борьбе с бандами Юэ Ин-цзун назвал две цели операции: поддержание общественного порядка перед голосованием и противодействие организованным группам, связанным с иностранными структурами. Он отметил, что полиция сосредоточилась на предполагаемых местных пособниках, поскольку в недавних делах банды, по подозрению следствия, помогали разыскиваемым лицам избегать задержания и скрываться.

На местных выборах в 22 городах и округах Тайваня будут избираться должностные лица на девять типов местных должностей, включая мэров, глав округов и депутатов городских и окружных советов.

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