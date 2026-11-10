Полиция австралийского штата Тасмания расследует смерть 15-дневного мальчика из южной части штата. Ребенка доставили в Королевскую больницу Хобарта с критическими травмами, сообщает ABC News.

Госпитализация и смерть ребенка

По данным полиции, мальчика госпитализировали в четверг, 5 ноября. Через два дня он умер. Полиция Тасмании сообщила, что дело является активным расследованием, поэтому ведомство не будет давать дальнейших комментариев.

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Полиция просит предоставить информацию

Полиция Тасмании обратилась ко всем, кто может располагать информацией по этому делу, с просьбой связаться с правоохранителями. Данные также можно предоставить анонимно через Crime Stoppers Tasmania по номеру 1800 333 000 или через сайт организации. Правоохранители призвали сообщать любую информацию, которая может касаться этого дела.

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