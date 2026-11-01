В Таиланде полиция готовится вызвать депутатку парламента по партийному списку Народной партии Рукчанок Сринорк и оператора Facebook-страницы Godd Dam по делу о клевете. Дело связано с предположительно поддельной квитанцией о банковском переводе на 7 млн батов, в которой премьер-министр и министр внутренних дел Анутин Чарнвиракул якобы был указан получателем средств.

Жалобу подал премьер-министр

Как сообщает Bangkok Post, Анутин Чарнвиракул подал жалобу после публикации квитанции на странице Godd Dam. Рукчанок Сринорк позднее распространила этот пост.

Начальник полицейского участка Тхонглор Раттатхон Экхтитикулпат заявил, что следователи ожидают показаний еще одного свидетеля со стороны заявителя, прежде чем направить повестки. Допрос запланирован на следующую неделю; после него, по словам чиновника, у следствия будет достаточно доказательств для дальнейших действий.

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Сринорк и 26-летнему оператору страницы Чайрату Рекхаваттхане предварительно предъявили обвинения в клевете из-за публикации. Чайрат находится под стражей по другому делу, поэтому его должны официально уведомить об этом обвинении в тюрьме.

Kasikornbank заявил о подделке

Отдельно Kasikornbank обратился в полицию в связи с предполагаемой подделкой квитанции с названием банка и логотипом The Wisdom. Банк подал жалобу 26 октября в полицейский участок Банг-Сью после проверки документа центром обработки обращений клиентов.

Квитанция якобы подтверждала перевод 7 млн батов 31 октября 2023 года в 15:03. Банк заявил, что документ не был сформирован через его систему, отрицал свою причастность к нему и предупредил о риске введения общественности в заблуждение, ущерба репутации и возможного использования для мошенничества.

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