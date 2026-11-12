Полиция Уганды расследует смерть четырех учениц в школе столицы страны Кампалы. Правоохранители подозревают, что причиной трагедии могло стать отравление, сообщает BBC News.

Обстоятельства смерти

Девочки в возрасте от девяти до 11 лет умерли во вторник. Трое из них скончались дома, а четвертая ученица — в больнице во время оказания неотложной помощи.

Расследование продолжается

По информации школы Ta'aliim Primary School and Quran Memorisation Centre, восемь учеников съели апельсины, которыми поделился один из учащихся. Пятеро детей, среди которых были четверо погибших, начали рвать. Пятый ребенок находится в больнице.

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Руководителя школы задержали для содействия расследованию. Территорию учебного заведения оцепили и рассматривают как место преступления. Специалисты проводят посмертные исследования, чтобы установить точную причину смерти.

Представитель полиции, которого цитируют местные СМИ, сообщил, что детективы посетят деревню, откуда происходили апельсины. Угандийские СМИ распространили видео с родителями погибших, которые рассказывали о последних моментах жизни своих детей. Некоторые из них обвинили школу в том, что она не предоставила четкой и своевременной информации. Полиция выразила соболезнования семьям и сообщила, что позднее предоставит дополнительные сведения.

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