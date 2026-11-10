Полиция Великобритании сообщила, что детективы оценивают новые сообщения и информацию о комике Расселле Бренде после его заключения за изнасилование и сексуальные нападения. Об этом сообщает Cyprus Mail.

Новые обращения к следователям

Представитель полиции заявил, что несколько человек обратились к следственной группе во время судебного процесса и после него. Они предоставили информацию или сообщили о возможных уголовных правонарушениях.

По словам представителя правоохранительных органов, детективы оценивают эти сведения в рамках текущего расследования.

В понедельник 51-летний Бренд был приговорен к 10 годам и шести месяцам лишения свободы после признания виновным в изнасиловании одной женщины и сексуальных нападениях на трех других. Как сообщило издание, эти преступления произошли в 2004–2009 годах.

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Другие сообщения и позиция Бренда

После обвинительного вердикта детективы сообщали, что проверяют еще два сообщения о предполагаемых изнасилованиях. Одно из них касается девушки, которой на тот момент было 16 лет. Глава лондонской полиции также ожидал, что другие женщины могут обратиться в правоохранительные органы.

Бренд отрицал все обвинения и заявлял, что никогда не занимался сексом без согласия. Его бывшая девушка Джемайма Голдсмит написала в X, что в 2014 году вызвала полицию из-за конфликта в своем доме, однако не выдвигала обвинений.

Бренд приобрел популярность в Великобритании как ведущий спин-оффа шоу Big Brother на Channel 4. Позднее он работал на телевидении и радио, а также снимался в кино, в частности в фильме Get Him to the Greek.

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