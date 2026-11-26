Британская полиция и персонал Министерства обороны отреагировали на подозрение о бомбовой угрозе в командном штабе Королевского военно-морского флота в Портсмуте на юге Англии. Об инциденте, произошедшем в четверг, сообщила Jerusalem Post. В первоначальном заявлении Королевский флот призвал общественность не приближаться к району, пока экстренный персонал реагировал на происшествие.

База HMS Excellent

Инцидент произошел на HMS Excellent — береговой базе Королевского флота. На ее территории размещен штаб, ответственный за надзор за направлением работы и управлением британской военно-морской службой. Именно этот командный штаб упоминается в сообщении о предполагаемой угрозе.

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Статус сообщения

Источник характеризует ситуацию как подозрение о бомбовой угрозе, а не как подтвержденный факт. Материал помечен как обновляемый, поэтому детали инцидента могут уточняться.

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