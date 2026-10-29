В Муридке в Пакистане во время перестрелки погибли двое задержанных подозреваемых в похищении с целью выкупа и убийстве пятилетнего Ауна Аббаса. Как сообщает Dawn, полиция утверждает, что погибшими были Асиф и Муниб.

Версия полиции о перестрелке

По данным полиции, совместная группа полиции Муридке и Департамента контроля над преступностью перевозила задержанных, чтобы изъять орудие убийства и другие доказательства. В этот момент вооруженные люди якобы открыли огонь по правоохранителям.

Полиция заявила, что нападавшие пытались освободить задержанных. Во время перестрелки Асиф и Муниб получили ранения и умерли на месте. По версии правоохранителей, в них стреляли их сообщники, которым удалось скрыться, воспользовавшись темнотой.

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Похищение ребенка

По утверждению полиции, два месяца назад подозреваемые похитили Ауна Аббаса, когда он играл возле своего дома. Они якобы требовали 2 млн рупий за освобождение ребенка, однако отец мальчика Мунир Хуссейн не смог собрать эту сумму.

Правоохранители также заявили, что подозреваемые жили неподалеку от семьи ребенка, следили за ней и звонили отцу с угрозами, требуя выкуп. После передачи дела в CCD следователи установили, что звонки поступали с номера, зарегистрированного в Лахоре. Его владелец ранее заявил о пропаже SIM-карты.

Во вторник вечером, по данным полиции, тело мальчика нашли в пруду в деревне по указанию задержанных. Правоохранители утверждают, что тело поместили в мешок и утяжелили кирпичами, чтобы оно не всплыло на поверхность.

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