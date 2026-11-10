В пакистанском Равалпинди полиция заявила о завершении расследования гибели телеведущей и ведущей программ Рабии Ахсан. Муж погибшей, Мухаммад Ахсан, был задержан, а пистолет, который, по данным следствия, использовался во время инцидента, изъят. Как сообщает Dawn, дело зарегистрировали по статьям об умышленном убийстве и незаконном владении оружием.

Вопрос об отзыве дела будет решать суд

Высокопоставленный представитель полиции на условиях анонимности заявил, что возможное примирение между заявителем по делу и подозреваемым не зависит от правоохранительных органов. По его словам, если брат погибшей подаст ходатайство об отзыве заявления, решение о его принятии будет принимать суд первой инстанции.

Чиновник комментировал сообщения о том, что брат Рабии Ахсан якобы решил отозвать заявление против ее мужа, заявив о случайном выстреле. Сам задержанный также утверждал, что выстрелил случайно.

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Данные полиции и заявление родственника

Во время первичного осмотра тела полиция обнаружила огнестрельное ранение ниже шеи. Тело Рабии Ахсан нашли на полу спальни. Правоохранители отметили, что, согласно их предварительным выводам, выстрел не был произведен в упор: на шее не обнаружили следов копоти.

Полиция также сообщила, что изъятый у мужа телеведущей пистолет не имел лицензии: он не смог предоставить соответствующий документ на оружие, которое приобрел в Хаятабаде. По данным следствия, пистолет был заряжен, когда подозреваемый якобы направил его на жену. Правоохранители должны провести криминалистическое исследование мобильных телефонов супругов.

Заявление в полицию подал брат погибшей Хуррам Ахмед. В документе он указал, что его сестра и мать находились во дворе около 14:30, тогда как Рабия Ахсан с мужем были в спальне. Женщины услышали выстрел, после чего сестра погибшей вошла в комнату и увидела Рабию Ахсан на полу в луже крови, а ее мужа — рядом с пистолетом в руках. Супруги прожили в браке 16 лет и воспитывали двух дочерей.

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