Полиция Исламабада заявила, что главный подозреваемый по делу о возможном визовом мошенничестве, связанном со смертью 20-летней студентки Лаибы Иджаз, получил ранения во время стрельбы, которую, как утверждается, открыли его сообщники. По данным издания, Иджаз, вероятно, покончила с собой. После госпитализации подозреваемый умер, сообщает Dawn.

Стрельба во время операции

По словам представителя полиции Исламабада, задержанный сообщил правоохранителям информацию еще об одном подозреваемом. Полицейские везли его, чтобы установить местонахождение этого человека, когда четверо предполагаемых сообщников на двух мотоциклах открыли беспорядочный огонь по правоохранителям, пытаясь освободить задержанного.

Подозреваемый получил ранения, тогда как полицейские не пострадали благодаря бронежилетам и мерам защиты, заявил представитель. По его словам, поиски других предполагаемых сообщников продолжаются.

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Дела о смерти студентки

Лаиба Иджаз училась в Международном исламском университете. По данным следствия, ее семья передала 5 миллионов пакистанских рупий за содействие в переезде девушки в США для продолжения учебы. Подозреваемого агента также обвиняли в передаче ей поддельных документов для поездки.

После смерти Иджаз в отделении полиции Рамна открыли дело по статьям о непредумышленном убийстве и действиях нескольких лиц с общим умыслом. Федеральное агентство расследований Пакистана также зарегистрировало отдельное дело по жалобе дяди студентки по материнской линии — о мошенничестве, подстрекательстве и миграционном мошенничестве.

По версии агентства, главный подозреваемый вместе с сообщницей мог получить от семьи Иджаз миллионы рупий, ложно представляя свою личность и профессиональный статус. По данным FIA, деньги якобы брали за трудоустройство ее брата и организацию поступления Лаибы в Гарвардский университет в США.

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