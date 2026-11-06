Полиция Западной Австралии заявила, что у неё нет записи о предполагаемом нападении и ограблении 15-летнего подростка в Бруме, Австралия. Анонимная публикация в местной группе Facebook побудила некоторых пользователей перевести деньги на банковский счёт, реквизиты которого были опубликованы в комментариях, сообщает ABC News.

Анонимная публикация

Сообщение появилось 26 октября в группе Broome Noticeboard. Его автор утверждал, что двое мужчин напали на его 15-летнего сына с аутизмом и ограбили его.

Более 100 человек спрашивали в комментариях, как они могут помочь. Позднее там опубликовали банковские реквизиты и имя, а несколько пользователей сообщили, что уже отправили деньги. Публикацию позже удалили.

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Ответ полиции и советы

В сообщении также утверждалось, что полиция была уведомлена об инциденте и что у правоохранителей якобы были записи с камер видеонаблюдения. Полиция Западной Австралии сообщила ABC News, что не располагает данными о таком случае, а утверждение о видеозаписях не соответствует действительности.

В мае в другой группе Facebook была опубликована просьба о помощи после предполагаемого проникновения в автомобиль и кражи денег, банковских карт и инструментов. ABC News не удалось проверить это заявление, поскольку в публикации не было указано место происшествия.

В Meta заявили, что проверяют контент и сотрудничают с государственными и правоохранительными органами для защиты пользователей от мошенничества. Профессор Университета Кертина Тама Ливер отметил, что анонимные публикации и размещение платёжных реквизитов в комментариях могут помогать обходить проверки платформы. Представительница службы защиты прав потребителей региона Кимберли Андж Иннес посоветовала не переводить деньги незнакомым людям и сообщать о подозрительных случаях в WA ScamNet, полицию, платформу и администраторам сообщества.

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