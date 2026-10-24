В столице Нигерии Абудже полиция задержала семерых подозреваемых по делу о похищении четырех членов одной семьи и гибели 14-летней Олувадамилолы Адедайо. По данным Premium Times Nigeria, семья заплатила похитителям 16,2 млн нигерийских найр, после чего они потребовали еще 50 млн найр.

Похищение семьи

По информации полиции, 23 августа вооруженные люди похитили Олувадамилолу вместе с ее матерью Нэнси, 12-летним братом Дэвидом и домашней работницей Дженнифер Дэвид. Это произошло в Кучияко, Кудже, в Абудже.

Мать отпустили примерно через час, чтобы она могла координировать выплату выкупа. Дэвид сбежал до того, как семья передала деньги. Он рассказал, что похитители удерживали пленников в горной местности, а его сестра ранила одного из нападавших мачете. По словам мальчика, после этого девушку избили, забросали камнями и сбросили со склона.

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Поиски и задержания

Командир специального тактического подразделения разведывательного департамента полиции Виктор Годфри заявил, что тело девушки 19 октября обнаружили в лесу Тукуба в Кудже во время операции, основанной на разведданных. Останки передали в больничный морг для хранения и возможного вскрытия.

По данным полиции, двух подозреваемых задержали в общине Риджана штата Кадуна, еще пятерых — в Сагбон-Лугбе в Абудже. Полиция также сообщила об изъятии четырех автоматов АК-47, самодельного револьвера, 63 патронов, мотоцикла, 400 тыс. найр и мобильного телефона, который, по ее данным, использовался для переговоров о выкупе.

Следователи также связывают эту группу с похищением бизнесмена Джона Али в Кудже 24 сентября. По версии полиции, его освободили после передачи 3 млн найр и карт пополнения мобильной связи на 100 тыс. найр. Расследование продолжается, правоохранители разыскивают других предполагаемых участников группировки.

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