По данным ABC News, источники издания сообщили, что полицейский отчет в Папуа — Новой Гвинее идентифицировал предмет, найденный в грузовом контейнере на причале Порт-Морсби, как неразорвавшийся 130-миллиметровый китайский артиллерийский снаряд Type 59. В отчете указано, что он содержал взрывчатое вещество и взрыватель.

Заявление посольства КНР

Посольство Китая в Порт-Морсби в тот день заявило в социальных сетях, что компания, связанная с инцидентом, провела проверку на месте. По версии дипломатического представительства, объект, о котором сообщалось как об артиллерийском снаряде, является бутылкой вина в форме снаряда и не представляет опасности.

Китайские чиновники также заявили, что информируют полицию Папуа — Новой Гвинеи о развитии ситуации и ожидают официальных выводов расследования. В то же время, по данным источников ABC News, полицейский отчет передали следователям по уголовному делу.

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Проверка и задержания

После обнаружения предмета полиция и военные специалисты по обезвреживанию взрывоопасных предметов обеспечили безопасность на месте и вывезли его для анализа. Для исследования использовали рентгеновский аппарат, который Австралия передала Королевской полиции Папуа — Новой Гвинеи.

В пятницу правоохранители задержали четырех граждан Китая в связи с инцидентом. По информации ABC News, они остаются под стражей в Порт-Морсби. Комиссар полиции Папуа — Новой Гвинеи Дэвид Мэннинг заявлял, что район оперативно обезопасили, чтобы снизить риск для находящихся поблизости людей.

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