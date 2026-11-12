В Польше профсоюз OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu анонсировал забастовку в торговой сети Dino и протесты в других сетях, в частности Kaufland, Biedronka и Lidl. Акции запланированы на 20–23 декабря, сообщает RMF24.

Как предлагают протестовать

Профсоюз призвал работников магазинов работать добросовестно и в соответствии с правилами, но без спешки и работы сверх собственных сил. Участникам также рекомендуют пользоваться предусмотренными перерывами, соблюдать нормы охраны труда, носить черные ленты, рассказывать покупателям об условиях работы и фиксировать возможные нарушения для передачи профсоюзу.

Организаторы заявляют о нехватке персонала, дополнительных обязанностях, частых изменениях графиков и усилении давления на работников. В обращении профсоюза говорится, что работники торговли часто получают базовую зарплату на уровне минимальной, а также могут сталкиваться с рабочими поручениями вне рабочего времени.

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Требования профсоюза

OPZZ Konfederacja Pracy w Handlu требует реального права на забастовку, действенной защиты работников и более строгих санкций для компаний, которые, по утверждению профсоюза, нарушают трудовые права. Организация подчеркивает, что показатели продаж не должны быть важнее здоровья и безопасности персонала.

Протест запланирован накануне рождественских праздников. По данным отраслевого издания Wiadomości Handlowe, после закрытия магазинов вечером 23 декабря крупные продовольственные и непродовольственные торговые заведения возобновят работу утром 28 декабря. Причина — сочетание Сочельника, Рождества и воскресенья 27 декабря, на которое распространяется запрет торговли.

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