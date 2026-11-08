В Польше Польская волейбольная лига решила не переносить матчи, запланированные на 8 и 9 ноября, когда в стране будет длиться двухдневный национальный траур. Перед каждой игрой будет объявлена минута молчания, а матчи пройдут без музыкального сопровождения.

Матчи состоятся по календарю

Как сообщает Interia Sport, решение касается матчей TAURON Liga, TAURON Liga Kobiet и TAURON 1. Liga. В заявлении Польской волейбольной лиги отметили, что все запланированные встречи состоятся в соответствии с календарем. Каждому матчу будет предшествовать минута молчания, музыкального сопровождения не будет.

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Города проведения игр

В TAURON Liga матчи запланированы в Жешуве, Сувалках, Ястшембе-Здруе и Ольштыне. Матч TAURON Liga Kobiet должен состояться в Ополе, а игры TAURON 1. Liga — в Седльце, Сендзишуве-Малопольском и Радоме.

Президент Польши Кароль Навроцкий объявил национальный траур на 8–9 ноября после стрельбы на улицах Кракова. По данным Interia Sport, по состоянию на 23:45 7 ноября в результате нападения погибли шесть человек, еще более десяти получили ранения. Мужчина, которого издание называет нападавшим, был задержан; по данным источника, он также получил ранения во время вмешательства правоохранителей.

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