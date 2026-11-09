В Польше заместители министров обороны и внутренних дел предложили пересмотреть правила доступа к оружию после стрельбы в Кракове, в результате которой погибли шесть человек. Как сообщает Notes from Poland, прокуратура начала расследование по делу о терроризме.

По данным следствия, 24-летний Михал Оксиньский ездил по историческому центру Кракова и стрелял из автомобиля по случайным людям. Еще более десяти человек получили ранения. Позже в его доме обнаружили тела родителей и сестры, которые были застрелены. Во время перестрелки с двумя полицейскими нападавший получил тяжелые ранения и позднее умер в больнице. Один из правоохранителей остается в тяжелом, но стабильном состоянии.

Предложения чиновников

Заместитель министра обороны Магдалена Собковяк-Чарнецкая заявила, что трагедия является аргументом против расширения доступа к огнестрельному оружию. Она также поставила вопрос о том, должно ли быть настолько простым получение разрешения и владение большим количеством различных видов оружия для спортивных целей.

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Оксиньский и его отец имели разрешения на владение оружием для спортивных целей и законно владели 11 единицами оружия. Представитель Национальной прокуратуры Пшемыслав Новак сообщил, что в автомобиле и при нападавшем нашли две винтовки AR-15, два пистолета и около 500 патронов. Еще семь единиц оружия обнаружили в его доме. По словам Новака, правоохранительные органы пересмотрят вопрос разрешений на оружие.

Регистрация оружия на черном порохе

Заместитель министра внутренних дел Чеслав Мрочек заявил, что власти могут вернуться к планам регистрации оружия на черном порохе. Такое оружие в настоящее время не охвачено реестром и процедурой получения разрешения; к нему относятся образцы, изготовленные до 1885 года, и их современные реплики. Он подчеркнул, что этот вопрос напрямую не связан с нападением в Кракове, однако событие стало поводом вновь рассмотреть соответствующие предложения.

Количество зарегистрированного огнестрельного оружия в Польше превысило 1 миллион, тогда как в 2014 году оно составляло около 380 тысяч. В 2025 году в стране выдали рекордные 50 709 новых разрешений на оружие — на 10,6% больше, чем годом ранее.

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