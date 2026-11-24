Польский министр, отвечающий за работу спецслужб, Томаш Семоняк заявил, что мирное соглашение по Украине не остановит гибридные операции Российской Федерации — государства-агрессора — против европейских стран. По его словам, Москва будет стремиться запугивать правительства Европы и ослаблять НАТО, даже если война России против Украины завершится. Об этом сообщает Politico Europe со ссылкой на интервью с чиновником.

Целями становятся железные дороги и оборонные объекты

Семоняк сказал, что в последние месяцы российские тайные операции усилились. По его словам, исполнители таких операций перешли от поджогов складов и торговых центров к атакам на железную дорогу, средства связи и оборонные объекты.

Часть этих действий, как утверждает польский министр, направлена на срыв поставок для Украины. Польша, являющаяся крупным транзитным узлом для западной помощи Киеву, особенно уязвима перед такими угрозами. В прошлом году возле Варшавы диверсанты, которые, по словам Семоняка, действовали по приказу России, взорвали участок железной дороги на одном из основных маршрутов перевозки помощи Украине.

Ранее в этом месяце охранники в Эстонии предотвратили попытку поджога завода по производству беспилотников. Власти страны возложили ответственность за этот случай на российскую военную разведку.

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Влияние на поддержку Украины и требования к НАТО

Семоняк отметил, что оценивать интенсивность таких операций только по количеству инцидентов сложно. Хотя поджоги остаются распространенными, одна атака на железную дорогу может привести к катастрофе с массовыми жертвами. По его словам, цель состоит не только в разрушении инфраструктуры, но и в ослаблении готовности обществ поддерживать Украину путем распространения страха, напряженности и недоверия к европейским правительствам.

Польский министр также назвал вероятность случайного характера вторжения России в воздушное пространство Польши, произошедшего в пятницу, «близкой к нулю». По его мнению, такие инциденты могут быть проверкой реакции Польши и ее союзников по НАТО.

Семоняк заявил, что Россия пытается связать мир в Украине с формированием так называемой новой архитектуры безопасности в Европе. Москва вновь выдвигает требование вернуть военное присутствие НАТО к уровню 1997 года — до вступления Польши и стран Балтии в Альянс. Это означало бы вывод союзных сил, размещенных в этих государствах для их обороны. Politico отмечает, что никаких таких уступок не согласовано.

По словам Семоняка, Польша и другие члены НАТО имеют право самостоятельно определять численность союзных войск и количество военных объектов на своей территории. Он также считает, что как благоприятное, так и неблагоприятное для Москвы развитие событий в Украине может побудить Россию расширять гибридную агрессию.

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