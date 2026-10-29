Польша и Индия стремятся увеличить объем двусторонней торговли с $6 млрд до $10 млрд. Об этом сообщает The Hindu International после недавнего визита премьер-министра Польши Дональда Туска в Индию.

Экономическое и оборонное сотрудничество

Этот визит стал первым приездом главы правительства Польши в Индию за 16 лет. Издание отмечает, что стратегическое партнерство Варшавы и Нью-Дели, как ожидается, будет укрепляться благодаря более активному экономическому и оборонному сотрудничеству.

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Отношения между Польшей и Индией были повышены до уровня стратегического партнерства во время визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Польшу в 2024 году. Та поездка стала первым визитом индийского премьер-министра в Польшу за 45 лет.

Диверсификация партнерств

Варшава также стремится диверсифицировать международные партнерства на фоне разочарования в отношениях с Китаем. Среди факторов The Hindu International называет дисбаланс в торговле и поддержку Пекином государства-агрессора России.

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