В Польше российские прыгуны с трамплина не получат визы для участия в этапах Кубка мира в Висле и Закопане. Из-за этого они не смогут выступить на соревнованиях, запланированных в Висле на 4–6 декабря и в Закопане на 15–17 января.

Позиция польского МИД

Как сообщает Interia Sport, Министерство иностранных дел Польши сослалось на правительственное распоряжение о временном ограничении пограничного движения. Граждане Российской Федерации, государства-агрессора, не имеют права пересекать польскую государственную границу, являющуюся внешней границей ЕС, а также пользоваться польскими воздушными и морскими пунктами пропуска, если не относятся к определенным исключительным категориям.

В ведомстве отметили, что участники спортивных мероприятий в Польше не входят в категории граждан РФ, на которых эти ограничения не распространяются. Поэтому, согласно позиции МИД, правовых оснований для выдачи виз российским прыгунам для участия в соревнованиях в стране нет.

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Допуск FIS

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда FIS ранее разрешила нескольким российским прыгунам выступать в новом сезоне Кубка мира под нейтральным флагом. Федерация заявляла, что к соревнованиям будут допускать спортсменов без политических и военных связей, которые четко выступают против войны России против Украины.

По данным издания, право на старт получил, в частности, Евгений Климов. Interia Sport пишет, что после начала войны России против Украины он показал в Лахти перчатку с российским флагом, а позднее участвовал в митинге в поддержку Путина в московских Лужниках. Новый сезон Кубка мира должен начаться в норвежском Лиллехаммере, где на 20–22 ноября запланированы смешанный и два индивидуальных старта.

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