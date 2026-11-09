В Варшаве Люблинское управление образования начало проверку из-за сообщений об участии учащихся частного лицея Центра школ военного профиля в Замосце в демонстрации у Конституционного суда Польши. Как сообщает Polsat News, министр национального образования Барбара Новацкая заявила о срочной проверке.

Сообщения об участии учащихся

По данным издания OKO.press, в пятничной демонстрации участвовали лицеисты из Замосця. Учащиеся в форме якобы находились там под присмотром учительниц и скандировали вульгарные лозунги в адрес премьер-министра Дональда Туска и одного из частных телеканалов.

По информации СМИ, школьники прибыли в Варшаву на школьную экскурсию в Сейм. Министерство образования сообщило, что контрольные мероприятия в связи с участием учащихся в демонстрации проводит управление образования в Люблине.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Результаты ожидаются на следующей неделе

Пресс-секретарь Люблинского управления образования Артур Павловский сообщил, что проверка уже началась и продолжится во вторник. Он отметил, что ведомство не разглашает подробности до ее завершения и не хочет делать выводы заранее. Информацию о результатах проверки планируют предоставить не раньше следующей недели.

Основательница школы и представительница органа, который ее содержит, Агнешка Мацек написала в Facebook, что на детей и молодежь в социальных сетях обрушилось много ненависти. Она призвала сдержать эмоции ради благополучия учащихся, добавив, что молодые люди имеют право ошибаться.

Протесты у здания Конституционного суда усилились после того, как 30 октября представители группы судей, избранных нынешним составом Сейма, сообщили, что судья Анна Корвин-Пйотровская начала руководить судом. По данным Polsat News, она издала распоряжение о перерыве в исполнении обязанностей председателя суда Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоша Соханьского.

Читай нас в