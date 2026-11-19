Министерство национальной обороны Польши планирует приобрести новые спутники радиолокационного наблюдения и защищённой военной связи. Ведомство также разрабатывает наземный пассивный радар для контроля космического пространства, сообщает Breaking Defense со ссылкой на высокопоставленных представителей польских Вооружённых сил.

Директор департамента инноваций Минобороны Польши генерал-майор Марцин Гурка заявил, что расходы на космические программы включены в бюджеты разведки, связи, защиты сил и огневых возможностей. По его словам, ведомство уже потратило на такие программы миллиарды польских злотых.

Ставка на разведывательные спутники

Польша определила спутники разведки, наблюдения и рекогносцировки в качестве приоритетного направления. Страна инвестирует прежде всего в аппараты с синтезированной апертурой, которые могут получать изображения в облачную погоду. Гурка сообщил, что к концу 2027 года польское оборонное ведомство будет иметь на орбите 12 спутников ISR.

В мае 2025 года Минобороны Польши заключило контракт на 860 млн злотых с финским производителем ICEYE в партнёрстве с варшавской компанией Scanway на три спутника с опционом ещё на три. Сейчас на орбите находятся четыре спутника MikroSAR, а министерство воспользовалось опционом на приобретение ещё двух. По данным ICEYE, их разрешение составляет около 50 см.

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Польша также заказала у Airbus два спутника Pléiades Neo за 575 млн евро. Гурка заявил, что их должны поставить в первом квартале 2027 года, а запуск на момент разговора был запланирован на 3 марта. Кроме того, на орбите уже находятся четыре электрооптических спутника Mikroglob, изготовленные польской компанией Creotech Instruments и запущенные в октябре 2026 года.

Связь и международное сотрудничество

Примерно к 2031 году Польша намерена приобрести военные спутники связи для геостационарной орбиты, а также может рассмотреть аппараты для полярных орбит над северными широтами. В то же время Варшава планирует и дальше использовать американские и европейские спутниковые системы. Польша уже участвует в программе Wideband Global SATCOM Космических сил США и рассчитывает в будущем на европейскую группировку IRIS2.

Польское оборонное ведомство также имеет договорённость с Италией о доступе к данным радиолокационной группировки двойного назначения COSMO-SkyMed. В сфере отслеживания космической обстановки оно сотрудничает с центром Joint Commercial Operations Космического командования США, польским агентством геопространственной разведки и спутниковых услуг, а также программой ЕС по наблюдению и отслеживанию космического пространства.

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