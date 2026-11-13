Польша готовится расширить использование программного обеспечения с открытым исходным кодом в государственном управлении, чтобы уменьшить зависимость от глобальных технологических компаний. Об этом заявил министр цифровых дел Кшиштоф Гавковский после масштабного сбоя сервисов Microsoft, сообщает Anadolu Agency.

Сбой в работе Microsoft

Перебои, начавшиеся в четверг, затронули почтовый сервис Outlook, платформу для обмена сообщениями Teams, помощника с искусственным интеллектом Copilot и другие приложения Microsoft 365. О нарушениях в работе сервисов сообщали в 74 странах и территориях.

Гавковский заявил, что этот случай продемонстрировал риски чрезмерной зависимости от небольшого числа технологических поставщиков. По его словам, диверсификация поставщиков и использование открытых решений могут снизить такие риски.

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Пилотные проекты для местных властей

Министерство цифровых дел Польши работает над внедрением открытых программных решений в публичной администрации. Ведомство планирует в ближайшее время объявить конкурс на пилотное внедрение такого ПО в органах местного самоуправления.

В перспективе программные решения, проверенные на центральном уровне, должны стать доступными государственным учреждениям по всей стране. Гавковский также отметил, что министерство провело День открытых технологий.

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