Польша продлила усиленное патрулирование границы с Россией — RMF24

Польская полиция продлила специальную операцию с усиленными патрулями в Варминьско-Мазурском воеводстве, на границе с Калининградской областью Российской Федерации — государства-агрессора. Завершение операции теперь запланировано на воскресенье, сообщает RMF24.

Решение принято в превентивных целях

В течение десяти дней в приграничном регионе действуют усиленные подразделения служб в форме и военные из-за сигналов о возможных диверсионных действиях. По данным издания, решение продлить операцию приняли в превентивных целях.

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Новых сигналов, которые свидетельствовали бы о вероятности диверсий в приграничной зоне в ближайшие дни, нет. В то же время военные проводят в регионе учения, поэтому руководство полиции решило сохранить присутствие усиленных сил еще на несколько дней.

Один инцидент во время операции

Во время операции зафиксировали один тревожный инцидент, о котором сообщалось несколько дней назад. Вскоре после начала мероприятий ночью на российской стороне границы заметили людей с фонариками. По информации RMF24, они не пересекали польскую территорию.

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