Польша рискует остаться без посева на United Cup — Interia Sport

В Австралии сборная Польши может остаться без посева на United Cup, который стартует 1 января. Команда будет защищать титул без Иги Свёнтек: Польшу в женском одиночном разряде представит Мая Хвалиньская, а в мужском — Хуберт Хуркач. Об этом сообщает Interia Sport.

Срок подачи заявок на турнир завершился в понедельник, 9 ноября, а жеребьевка групп запланирована на четверг. Польша была уверена в участии, однако шансы команды получить посев ухудшились накануне церемонии, по оценке издания.

Шесть посеянных команд

В United Cup выступят 18 сборных. Шестнадцать из них примут участие в жеребьевке, а еще двух участников должны определить позднее. Посев получат только шесть команд. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфинал, а еще две путевки достанутся лучшим командам, занявшим вторые места, — по одной из Перта и Сиднея.

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Хуркач после турнира серии Masters 1000 в Париже опустился на 30-е место рейтинга ATP. Он проиграл Лоренцо Музетти в двух тай-брейках. Поляка обошел Томас Мартин Этчеверри, который сравнялся с ним по очкам, но имел лучшие результаты на важнейших турнирах сезона. Совокупный рейтинг Хуркача и Хвалиньской составляет 42.

Соперники опережают Польшу

Франция заменила в заявке Анну Блинкову на Диан Парри, которая вместе с Артюром Фисом имеет совокупный рейтинг 41. Такой же показатель у Бельгии — Элизе Мертенс и Александера Блокса — и у Италии, которую представляют Жасмин Паолини и Флавио Коболли.

Более высокие совокупные позиции также имеют США с Коко Гофф и Беном Шелтоном, Чехия с Каролиной Муховой и Иржи Легечкой, а также Канада, за которую заявлены Виктория Мбоко и Феликс Оже-Альяссим. Полные составы сборных должны объявить до жеребьевки.

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