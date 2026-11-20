Польша рассчитывает до конца первого квартала 2027 года подписать контракт с американскими компаниями Westinghouse Electric и Bechtel на строительство своей первой атомной электростанции. Стоимость проекта оценивается примерно в $50 млрд. Об этом заявил председатель правления государственной компании Polskie Elektrownie Jądrowe Марек Вощик в интервью Dow Jones Newswires, пишет Jerusalem Post.

Контракт на строительство

Компания PEJ, отвечающая за проект, завершает переговоры с Westinghouse и Bechtel по контракту на инженерные работы, закупки и строительство. Ранее стороны рассчитывали заключить соглашение до конца 2026 года, однако теперь наиболее вероятным сроком называют конец первого квартала 2027 года.

По словам Вощика, перенос подписания не повлияет на график реализации проекта. Станцию планируют построить на побережье Балтийского моря в Поморском воеводстве.

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Три реактора и запуск с 2036 года

АЭС будет иметь три реактора AP1000 производства Westinghouse совокупной мощностью 3750 мегаватт. Первый реактор планируют ввести в эксплуатацию в 2036 году, второй — в 2037 году, третий — в 2038 году. Согласно текущим прогнозам, станция будет обеспечивать около 10% электроэнергии Польши.

PEJ также планирует закупать ядерное топливо у нескольких поставщиков и хранить его на площадке станции, чтобы избежать зависимости от одного источника. После вторжения России в Украину в 2022 году Польша взяла курс на прекращение энергетической зависимости от Москвы, в частности перешла на американский сжиженный природный газ и ядерные технологии США и постепенно отказывается от угля в пользу возобновляемых источников энергии и природного газа.

Польский министр энергетики Милош Мотыка заявил, что Россия использовала энергоресурсы как оружие и Польша не планирует возвращаться к ведению дел с Москвой. PEJ также ведет переговоры с французскими, канадскими и американскими поставщиками по строительству второй АЭС в другой части страны.

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